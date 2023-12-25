Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Запад пытается раскачать ситуацию в Сербии, сообщает газета "Известия".

По ее словам, налицо попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов".

По мнению дипломата, единственно возможной реакцией в данной ситуации может быть строгое следование конституции страны и уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны.

Ранее сербская оппозиция потребовала отменить результаты выборов в Белграде, на которых победила партия Александра Вучича. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на площади перед зданием администрации. Участники митинга несколько раз пытались проникнуть внутрь здания.

Сербские полицейские применили слезоточивый газ против протестующих. Позже правоохранители начали окружать администрацию и разгонять участников митинга.

В результате протестов серьезные травмы получили двое полицейских. Еще несколько правоохранителей получили легкие ранения.

В свою очередь, исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич рассказал, что в ходе беспорядков протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации. По его мнению, происходящее можно назвать "майданизацией".



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