Вучич встретился с послом РФ в Сербии в связи с беспорядками в Белграде

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

Сербский лидер Александар Вучич встретился с российским послом в республике Александром Боцан-Харченко в связи с протестами, вспыхнувшими в Белграде. Об этом пишет ТАСС.

До этого пресс-служба президента Сербии говорила о планах Вучича встретиться с дипломатом 25 декабря в 11:00 по московскому времени.

Ранее сербская оппозиция потребовала отменить результаты выборов в Белграде, на которых победила партия Александра Вучича. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" собрались на площади перед зданием администрации. Участники митинга несколько раз пытались проникнуть внутрь здания.

Сербские полицейские применили слезоточивый газ против протестующих. Позже правоохранители начали окружать администрацию и разгонять участников митинга.

В результате протестов серьезные травмы получили двое полицейских. Еще несколько правоохранителей получили легкие ранения.

В свою очередь, исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич рассказал, что в ходе беспорядков протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации. По его мнению, происходящее можно назвать "майданизацией".



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