МИД Катара заявил, что почти 40 палестинцев обменяют на 13 израильтян

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В субботу, 25 ноября, 39 палестинцев освободят, обменяв их на 13 израильтян и семь иностранцев. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара, сообщает РИА Новости.

По его словам, семь иностранных граждан находятся вне рамок соглашения.

Ранее израильская армия сообщила о готовности возобновления боевых действий в секторе Газа, если ХАМАС до полуночи по местному времени не освободит вторую группу заложников.

До этого ХАМАС начал передавать вторую группу израильских заложников работникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

Гуманитарное перемирие между ХАМАС и Израилем наступило 24 ноября. Оно продлится четыре дня.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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