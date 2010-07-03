Трамп не исключил, что Путина пригласят на следующий саммит G7

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Президент США Дональд Трамп не исключил, что Владимира Путина могут пригласить на следующий саммит G7, который пройдет в США в 2020 году. Об этом американский лидер заявил перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Биаррице, передает ТАСС.

Когда журналисты спросили Трампа, пригласят ли президента РФ на встречу "Большой семерки" в следующем году, он ответил: "Этого я не знаю. Это вполне возможно".

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что в первый день саммита в Биаррице лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" с участием России. Содержание разговора не разглашается.

В Кремле сообщили, что готовы рассмотреть приглашение, если оно поступит.

"Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Песков.

20 августа после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом американский лидер Дональд Трамп высказался за возвращение России на саммит. Он обвинил в развале "большой восьмерки" своего предшественника Барака Обаму, который, по словам Трампа, понял, что Путин "переиграл его".

Британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили против. Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, напротив, осудила европейских политиков, которые выступают против возвращения России в "большую восьмерку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что возвращение к формату G8 не является самоцелью для России.

"Большая семерка" – международный клуб, в который входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В 1997 году к ним присоединилась Россия, и тогда группу начали называть "Большой восьмеркой". Однако после референдума в Крыму членство России в группе было приостановлено.