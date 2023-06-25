США не меняли готовность стратегических сил из-за ситуации в России – Блинкен

Фото: AP Photo/Leah Millis

Вашингтон не менял готовности американских сил из-за ситуации последних дней в России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, в США следят за событиями в России.

"В том, что касается ядерного оружия, то мы не видели изменений в их готовности, и не меняли готовности своих стратегических сил. Но, разумеется, мы за этим очень и очень внимательно следим", – подчеркнул Блинкен.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а он сам уедет в Белоруссию. Также он сообщил, что бойцы "Вагнера", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны.

Собянин сообщил, что Москве объявлен нерабочий день 26 июня