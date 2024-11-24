МИД Сирии осудил передачу ВСУ баллистических ракет для ударов вглубь РФ

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В МИД Сирии решительно осудили разрешение США использовать американские баллистические ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь территории РФ, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что действия США толкают регион к беспрецедентной эскалации.

"Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает враждебные действия, которые США развязывают против РФ, поставляя Украине баллистические ракеты большой дальности, позволяя ей использовать их для нанесения ударов вглубь России", – говорится в тексте заявления ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Госдепартамент США ранее подтвердил, что действующий американский президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

Позже СМИ сообщили о том, что администрация Байдена также одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

В ответ на удары Украины западными ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.