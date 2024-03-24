Бегство устроивших теракт в "Крокусе" в сторону Украины вызывает вопросы – посол Антонов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Попытки боевиков, совершивших теракт в "Крокус Сити Холле", бежать к границе с Украиной после атаки вызывают вопросы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла РФ в США Анатолия Антонова.

"Смущает, кстати говоря, не только меня объективная информация о том, что эти ублюдки бежали к украинской границе. Почему именно туда? Что с этим связано?" – задается вопросом дипломат.

Он подчеркнул, что террористы прекрасно осознавали, что на сегодняшний день эта граница серьезно укреплена.

Также заставляют задуматься попытки Белого дома перевести "стрелку ответственности" за произошедший теракт на ИГИЛ ("Исламское государство", организация признана террористической и запрещена в РФ), добавил Антонов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что террористы, которые устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле", перед задержанием двинулись в сторону Украины, где им подготовили "окно" для перехода границы.

Вместе с тем в Белом доме заявили, что не видят признаков того, что Украина или украинцы были причастны к теракту, произошедшему в "Крокус Сити Холле". По словам официального представителя совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, полную ответственность за данную атаку несет ИГИЛ.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. Сейчас четверо исполнителей теракта находятся в СК на допросе.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В регионах отменили массовые мероприятия.

Четверых подозреваемых в теракте в "Крокусе" допрашивают в столичном СК