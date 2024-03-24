Захарова назвала саморазоблачительным заявление Зеленского о теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительным заявление украинского президента Владимира Зеленского, обвинившего Москву в теракте в "Крокус Сити Холле".

"Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, – это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Она добавила, что ничто не смогло бы "уничтожить так мощно" Зеленского, как его же собственное саморазоблачительное заявление.

Ранее Мария Захарова уже сообщала о том, что украинские "информационные террористы" злорадствовали во время теракта в "Крокус Сити Холле". Она призвала Белый дом обратить внимание на поведение украинцев, которым предоставляется оружие и финансирование.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. Сейчас четверо исполнителей теракта находятся в СК на допросе.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В регионах отменили массовые мероприятия.

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