На Камчатке началось голосование о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав РФ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
На Камчатке стартовало голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию региона, участки открылись в пунктах временного размещения для беженцев. Они будут работать с 23 по 26 сентября. 27 сентября голосование пройдет в помещении Камчатского промышленного техникума.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут с 23 по 27 сентября. Власти этих территорий практически одновременно приняли соответствующее решение.
19 сентября с просьбой провести референдум к главе ЛНР Леониду Пасечнику обратилась Общественная палата региона. С такой же инициативой выступила и Общественная палата ДНР. Представители ведомства обратились к главе республики Денису Пушилину.
20 сентября со схожими призывами к главе военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому обратилось местное общественное движение "Мы вместе с Россией". Аналогичное предложение прозвучало и в Херсонской области к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо.
Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жители региона стали чужими для Украины и сполна ощутили на себе жестокость киевского режима: обстрелы, теракты, отключение газоснабжения, провокации на ЗАЭС.
Референдум начнется в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях 23 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: