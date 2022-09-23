На Камчатке началось голосование о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав РФ

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На Камчатке стартовало голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию региона, участки открылись в пунктах временного размещения для беженцев. Они будут работать с 23 по 26 сентября. 27 сентября голосование пройдет в помещении Камчатского промышленного техникума.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут с 23 по 27 сентября. Власти этих территорий практически одновременно приняли соответствующее решение.

19 сентября с просьбой провести референдум к главе ЛНР Леониду Пасечнику обратилась Общественная палата региона. С такой же инициативой выступила и Общественная палата ДНР. Представители ведомства обратились к главе республики Денису Пушилину.

20 сентября со схожими призывами к главе военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому обратилось местное общественное движение "Мы вместе с Россией". Аналогичное предложение прозвучало и в Херсонской области к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жители региона стали чужими для Украины и сполна ощутили на себе жестокость киевского режима: обстрелы, теракты, отключение газоснабжения, провокации на ЗАЭС.

