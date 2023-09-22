Полиция Еревана с утра задержала более 80 участников акций протеста

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Сотрудники полиции в Ереване задержали с утра 22 сентября 84 человека, участвующих в акциях протеста, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МВД республики.

Кроме того, двое неизвестных на акции протеста бросили в ворота посольства РФ в Ереване пакеты с красной краской. В действия вандалов почти сразу вмешались полицейские. После этого злоумышленники скрылись.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении с требованием отставки Пашиняна. Теванян призвал объявить импичмент премьер-министру.

20 сентября оппозиционер заявил о планах провести вечером очередной митинг у здания правительства в центре Еревана. По его словам, из-за политики Пашиняна сегодня Армения осталась одна, и единственное решение – отстранить премьера.

Затем группа протестующих перекрыла проспект Тигран Мец неподалеку от здания армянского правительства в центре Еревана. Вечером манифестанты начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги. Полиция начала задерживать людей с применением силы.

В СМИ сообщалось, что Пашинян собрал узкий круг представителей партии "Гражданский договор", когда граждане протестовали на площади Республики, требуя его отставки. Он косвенно дал понять, что "не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой".

Более 40 человек задержали на митинге у здания правительства Армении