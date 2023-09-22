Полиция Армении задержала оппозиционера Андраника Теваняна

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Специальные силы полиции "Красные береты" задержали утром одного из лидеров блока "Мать Армения" Андраника Теваняна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его сторонников.

Отмечается, что в Ереване с раннего утра начали перекрывать улицы, полицейские задерживают оппозиционных активистов. Здание правительства, где пройдет заседание кабмина под председательством премьер-министра Никола Пашиняна, оцеплено плотным кордоном полиции.

Оппозиция, в свою очередь, планирует заблокировать здание и не допустить проведение заседания.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении с требованием отставки Пашиняна. Теванян призвал объявить импичмент премьер-министру.

20 сентября оппозиционер заявил о планах провести вечером очередной митинг у здания правительства в центре Еревана. По его словам, из-за политики Пашиняна сегодня Армения осталась одна, и единственное решение – отстранить премьера.

Затем группа протестующих перекрыла проспект Тигран Мец неподалеку от здания армянского правительства в центре Еревана. Вечером манифестанты начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги. Полиция начала задерживать людей с применением силы.

В СМИ сообщалось, что Пашинян собрал узкий круг представителей партии "Гражданский договор", когда граждане протестовали на площади Республики, требуя его отставки. Он косвенно дал понять, что "не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой".

В Ереване протестующие заняли центр города