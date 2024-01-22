В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей

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За месяц работы избирательного штаба Владимира Путина, который был организован в поддержку его кандидатуры на грядущих выборах президента РФ в 2024 году, собрано в три раза больше подписей избирателей, чем на выборах 2018 года. Об этом сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков, передает РИА Новости.

"Всего за месяц работы избирательного штаба было собрано в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону. Это большой успех", – заявил он.

Также Машков рассказал, что скоро пройдет собрание доверенных лиц Путина, где обсудят предложения, которые впоследствии будут ему переданы.

В декабря 2023 года действующий глава государства официально объявил об участии в президентских выборах в марте 2024 года. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Позже Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах. В свою очередь, ЦИК зарегистрировала группу избирателей, которая была создана для его поддержки. Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря.

22 января представители избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина принесли в ЦИК подписи избирателей. 15 волонтеров штаба привезли 95 коробок с подписями. Из этого следует, что Путин первым из восьми участников президентской гонки передал их в свою поддержку.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня