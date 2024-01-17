17 января, 17:55Политика
Путин сообщил, что проведет встречу с доверенными лицами
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что собирается встретиться с доверенными лицами. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, речь идет не о напутствии, а о предложениях, обмене мнениями и информацией. Президент назвал свои доверенные лица очень достойными, опытными и уважаемыми в обществе людьми.
"Это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют", – подчеркнул он.
Одна из сопредседателей, главврач московской больницы № 52, герой труда РФ Марьяна Лысенко, попросила провести подобную встречу в конце месяца.
Ранее глава государства приехал в свой избирательный штаб, который расположен в Гостином дворе в Москве. Его встретили сопредседатели штаба, а именно худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и Лысенко.
Путин поблагодарил руководство и сотрудников своего избирательного штаба за работу. Также он отметил волонтеров в новых регионах страны.
О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.
18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.
Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря, в том числе в Москве. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов.
Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
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