Путин сообщил, что проведет встречу с доверенными лицами

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Владимир Путин заявил, что собирается встретиться с доверенными лицами. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, речь идет не о напутствии, а о предложениях, обмене мнениями и информацией. Президент назвал свои доверенные лица очень достойными, опытными и уважаемыми в обществе людьми.

"Это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют", – подчеркнул он.

Одна из сопредседателей, главврач московской больницы № 52, герой труда РФ Марьяна Лысенко, попросила провести подобную встречу в конце месяца.

Ранее глава государства приехал в свой избирательный штаб, который расположен в Гостином дворе в Москве. Его встретили сопредседатели штаба, а именно худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и Лысенко.

Путин поблагодарил руководство и сотрудников своего избирательного штаба за работу. Также он отметил волонтеров в новых регионах страны.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря, в том числе в Москве. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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