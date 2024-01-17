Путин выразил благодарность своему избирательному штабу за работу

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Владимир Путин поблагодарил руководство и сотрудников своего избирательного штаба за работу. Также он отметил волонтеров в новых регионах страны.

"Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества", – подчеркнул глава государства во время общения с сопредседателями штаба в Гостином Дворе.

Кроме того, президента проинформировали о том, что в работе участвует большое число молодых людей. По словам сопредседателя штаба, главврача столичной больницы № 52 Марьяны Лысенко, особенность россиян состоит в умении консолидироваться в трудные времена.

В свою очередь, Путин назвал данный процесс очень важным, поскольку он происходит в необычных условиях и укрепляет Россию изнутри.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря, в том числе в Москве. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Москвичи могут поставить подписи в поддержку Путина в 50 городских пунктах