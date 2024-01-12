Вопрос с голосованием за рубежом на выборах президента РФ решится к концу января – МИД

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Вопрос с формой голосования россиян, находящихся за границей, на выборах президента России должен решиться до конца января. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"(Голосование за рубежом. – Прим. ред.) будем проводить обязательно. В какой форме и как, я думаю, до конца января будет уже понятно, и мы уже официально и по линии МИД России, и по линии наших загранучреждений доведем до широкой общественности", – рассказала дипломат.

Ранее сообщалось, что в поддержку самовыдвижения кандидатом на пост российского президента Владимира Путина собралось уже свыше 1,8 миллиона подписей. В избирательном штабе политика указали, что первые партии документов из 89 регионов РФ доставили в центральный штаб.

О своем решении участвовать в выборах, которые состоятся в марте, Путин объявил 8 декабря. После, 11 декабря, ЦИК получил уведомление о его выдвижении от инициативной группы. Спустя неделю, 18 декабря, Путин подал в комиссию документы в качестве самовыдвиженца.

Выборы российского президента пройдут с 15 по 17 марта текущего года. Отмечается, что впервые президентские выборы в России будут многодневными.

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