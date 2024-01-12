Более 1,8 млн подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина

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В поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты РФ Владимира Путина удалось собрать более 1,8 млн подписей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на избирательный штаб политика.

В сообщении уточнили, что все 89 российских регионов доставили в центральный штаб первые партии документов.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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