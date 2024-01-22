Подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах поступили в ЦИК РФ

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Представители избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, который сейчас является действующим российским лидером, принесли в ЦИК подписи избирателей. Они необходимы для его регистрации на выборах, пишет ТАСС.

Согласно действующему закону, для регистрации в комиссию следует принести по меньшей мере 300 тысяч подписей. 15 волонтеров штаба привезли в ЦИК 95 коробок с подписями.

Из этого следует, что Путин первым из восьми участников президентской гонки передал их в свою поддержку. Отмечается, что передать бумаги в комиссию прибыли сопредседатели избирательного штаба Путина Владимир Машков и Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

В прошлом месяце действующий глава государства официально объявил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Позже Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах. В свою очередь, ЦИК зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки. Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня