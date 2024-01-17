Машков рассчитывает, что в поддержку кандидата Путина удастся собрать около 3 млн подписей

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Число подписей в поддержку Владимира Путина на президентских выборах может достигнуть порядка 3 миллионов, заявил сопредседатель штаба Владимир Машков.

"Количество подписей многократно превысило необходимую норму, более 2,5 миллиона, их проверка идет, это прекрасно. И мне кажется, что эта цифра может достигнуть порядка 3 миллионов", – приводит ТАСС его слова.



Он также рассказал о встрече Путина с волонтерами штаба. По мнению Машкова, она была очень чувственной. Сопредседатель отметил, что члены штаба смогли обсудить с Путиным внутренние вопросы. Глава государства эмоционально откликнулся на все проблемы, и участники встречи вместе пришли к решению, добавил Машков.

Ранее сопредседатель сообщил, что все документы, необходимые для участия Путина в президентских выборах, будут сданы в Центризбирком на следующей неделе.

8 декабря Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком

зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря.



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