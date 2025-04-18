Премьер Италии Мелони предложила Трампу сделать Запад снова великим

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом озвучила ему девиз: "Сделаем Запад снова великим". Об этом пишет RT со ссылкой на пост с их встречей в соцсети X.

Мелони выразила уверенность, что совместная работа с республиканцем позволит достичь этой цели. Трамп, в свою очередь, поддержал инициативу итальянского политика.

При этом Мелони подчеркнула, что, говоря о Западе, она имеет в виду не географическое понятие, а цивилизацию.

Вместе с тем агентство Bloomberg утверждает, что премьер Италии стремится не допускать критики в адрес американского лидера, чтобы освободиться от тарифов США на товары из Евросоюза.

Западные страны ранее подпали под таможенные пошлины, введенные Трампом в отношении большинства стран в начале апреля.

Затем Совет ЕС утвердил первый пакет пошлин на американские товары. Он должен был вступить в силу 15 апреля. Однако американский лидер сообщил о приостановке ограничений на 90 дней с более чем 75 странами, которые не ввели ответные пошлины, и снизил их на 10%.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оценила решение Соединенных Штатов как шаг, направленный на достижение стабильности в мировой экономике. Она также заявила, что Евросоюз продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней.