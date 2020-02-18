В Турции сообщили о планах новых переговоров с Россией по Идлибу

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Турция и Россия договорились о продолжении переговоров по урегулированию в сирийском Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Политик заявил, что турецкая сторона настаивает на реализации международных обязательств Сочинского меморандума по Идлибской зоне деэскалации и отводу сирийской армии за ее пределы. Он пояснил, что речь идет о намеченных 2,5 года назад границах, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана добавил, что Турция не уклоняется от своих обязательств по Сочинскому меморандуму. Однако он заверил, что в случае атак на их наблюдательные пункты они будут "жестко отвечать".

Первый этап переговоров стран состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В ходе встречи были обсуждены шаги по продвижению политического процесса в стране.

Ранее Путин и Эрдоган договорились улучшить эффективность совместных действий в Сирии. Оба лидера заявили об обеспокоенности обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.