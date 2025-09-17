Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 12:20

Политика
Politico: румынский евродепутат подал в суд на главу ЕК фон дер Ляйен за клевету

Евродепутат из Румынии подал в суд на главу ЕК фон дер Ляйен

Фото: ТАСС/Zuma/Wiktor Dabkowski

Румынский евродепутат Георге Пиперей направил в суд иск, в котором обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в клевете. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Глава ЕК заявляла, что Пиперей якобы выполнял просьбы из России. Теперь тот требует от фон дер Ляйен публичных извинений.

До этого суд признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год. В частности, она необоснованно запретила публикацию сообщений об условиях контрактов на сумму более 30 миллиардов евро.

После этого группа крайне правых евродепутатов выступила с ходатайством об отставке главы ЕК. Однако депутаты Европарламента отклонили вотум недоверия. За инициативу высказались 175 депутатов при минимуме в 361 голос. При этом 360 человек выступили против вотума.

Спустя время левая фракция ЕП предложила вынести на голосование вопрос о вотуме недоверия главе ЕК из-за несоблюдения принципов прозрачности, подотчетности и международного права. Например, Европарламент считает, что торговая сделка Брюсселя и Вашингтона наносит ущерб Евросоюзу. Ее также назвали "асимметричной и невзаимовыгодной".

