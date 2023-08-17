МГИК утвердил плакаты с данными о кандидатах на выборы мэра Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

МГИК утвердил макет информационного плаката, который включает данные о зарегистрированных кандидатах на выборах мэра Москвы. Такое решение было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома.

"Были приглашены представители всех кандидатов для согласования информации, которую предлагается утвердить в информационном портале. Со всеми представителями кандидатов мы каждую букву, которую вы видите на плакате, согласовали", – поделился секретарь МГИК Владимир Попов.

В этой связи он предложил утвердить тираж информационного плаката в количестве 5 250 экземпляров. По словам Попова, их напечатают с небольшим запасом, по два плаката на каждый избирательный участок, а также на каждую территориальную избирательную комиссию. Некоторый резерв, продолжил он, будет храниться в случае порчи.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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