Ситуация с коронавирусом в РФ благополучнее, чем во многих странах – Мишустин

15:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ситуация с распространением коронавируса в России сейчас намного благополучнее, чем во многих других странах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, в ходе осмотра информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Владимиру Путину показали работу сайта со всей последней информацией в мире и в России. Совместно с "Яндексом" создана карта, на которой можно проверить все сведения.
"У нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке", – цитирует главу кабмина РИА Новости.
Мишустин рассказал, что на сайте есть раздел, в котором размещены данные по топу-10 стран с неблагоприятным развитием ситуации.
"В Китае видно, что замедлился темп, это суточный темп прироста, то есть умерших всего 0,53%. Соответственно, растет на 19% Италия, Иран, Испания – плюс 17%, Германия – 30%, США – 23%", – уточнил он.
В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий в субъектах страны. Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что визиты его делегаций за рубеж приостановлены. Всем членам СФ запрещен выезд за рубеж, "за исключением экстраординарных случаев", добавила спикер.
Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты. Мишустин поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Кроме того, глава правительства распорядился устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.
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