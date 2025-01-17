Украинские пограничники задержали россиянина, пытавшегося сбежать в Словакию

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На Украине задержали российского гражданина, который пытался сбежать в Словакию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В службе подчеркнули, что 36-летнего россиянина задержали около границы со Словакией. Он нелегально проживал на Украине и решил бежать в Евросоюз.

По данным погранслужбы, мужчина, будучи пьяным, заблудился в приграничных селах и подрался с местными жителями. На него завели административное дело за попытку незаконного пересечения границы. Теперь будет решаться вопрос о принудительном выдворении из страны.

В августе 2023 года по запросу властей Украины в Финляндии задержали россиянина Воислава Тордена. Он якобы являлся одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер". Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

Суд решил заключить Тордена под стражу. Мужчину отправили в тюрьму города Вантаа. Свою вину Торден отрицал. Позже россиянина также обвинили в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгенской зоны и в военных преступлениях на Украине, которые якобы были совершены в 2014–2015 годах.

Суд огласит приговор Тордену в марте этого года. Всего по делу россиянина предполагается 14 заседаний с 5 декабря по 31 января.