Yle: прокуратура в Финляндии обвинила россиянина Тордена в преступлениях на Украине

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Прокуратура Финляндии обвинила россиянина Воислава Тордена в военных преступлениях на Украине, сообщает общественный вещатель Yle.

По данным вещателя, заместитель генпрокурора Юкка Раппе предъявил Тордену обвинения "в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлениях". Они якобы были совершены в 2014–2015 годах.

Тордена задержали в Финляндии по запросу властей Украины в августе 2023 года. Он якобы являлся одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер". Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

Суд решил заключить Тордена под стражу. Мужчину отправили в тюрьму города Вантаа. Свою вину Торден отрицал.

Кроме того, в феврале Торден был признан виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгенской зоны. В связи с этим россиянина приговорили к 40 дням тюрьмы.