Суд в Финляндии вынесет приговор россиянину Тордену в марте 2025 года

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Суд Финляндии огласит приговор россиянину Воиславу Тордену, обвиняемому в якобы совершении военных преступлений на Украине, в марте следующего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Тордена Наталию Мальгину.

По словам правозащитника, всего по делу россиянина предполагается 14 заседаний с 5 декабря по 31 января. В данный момент Торден содержится в тюрьме. На условия содержания он не жалуется, другие заключенные относятся к нему с уважением, добавила Мальгина.

Адвокат указала на то, что нахождение под санкциями Евросоюза ставит Тордена в "более ущемленное положение" по сравнению с другими заключенными. Так, ему запрещена любая финансовая помощь, а покупка дополнительного питания и средств гигиены возможна лишь в тюремном магазине.

Тордена задержали в Финляндии по запросу властей Украины в августе 2023 года. Он якобы являлся одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер". Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

Суд решил заключить Тордена под стражу. Мужчину отправили в тюрьму города Вантаа. Свою вину Торден отрицал.

Кроме того, в феврале Торден был признан виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгенской зоны. В связи с этим россиянина приговорили к 40 дням тюрьмы.

В октябре прокуратура Финляндии также обвинила Тордена в военных преступлениях на Украине, которые якобы были совершены в 2014–2015 годах.