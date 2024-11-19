WP: супруга осужденного в США россиянина Лихтенштейна получила 18 месяцев тюрьмы

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Хизер Морган, жена россиянина Ильи Лихтенштейна, приговоренного ранее к 5 годам лишения свободы по делу об отмывании биткоинов, получила полтора года тюрьмы за оказание содействия мужу. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По версии федерального суда, Морган, которая называла себя "крокодилом с Уолл-стрит", помогла мужу скрыть кражу и отмывание 119 754 биткоина. Сам Лихтенштейн ранее взломал Bitfinex и создал более 2 тысяч транзакций с переводом криптовалюты на свой кошелек.

Затем, уверены правоохранители, вместе со своей женой Лихтенштейна на протяжении 5 лет отмывал украденное. Супругов арестовали еще в 2022 году, а найденные при них активы по тем ценам оценили в 4 миллиарда долларов. По нынешним ценам сумма украденного достигла практически 11 миллиардов долларов.

Ранее столичный суд приговорил организатора и участников финансовой пирамиды, которые похитили у 153 граждан более 214 миллионов рублей, к различным срокам лишения свободы, от 12 до 8 лет.

Сообщники организовали рекламную кампанию, обещая гражданам ежемесячные выплаты, но на самом деле они разработали структуру, фактически представляющую собой финансовую пирамиду.

