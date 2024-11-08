Deccan Herald: россиянка задержана в индийском Гоа по подозрению в хранении наркотиков

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Полиция индийского штата Гоа арестовала россиянку, которая подозревается в хранении наркотиков и алкоголя. Общая стоимость этой продукции превышает 1,6 миллиона индийских рупий, то есть 18,9 тысячи долларов, сообщила индийская газета Deccan Herald.

Как выяснили журналисты, задержанной оказалась приехавшая из Москвы Алла Русаева. Девушка работала диджеем в одном из клубов, расположенном на севере штата.

При обыске, который правоохранители провели в ее арендованной квартире, были обнаружены различные виды наркотических веществ и спиртные напитки. В связи с этим местная полиция организовала расследование.

На фоне распространения данных о задержании россиянки ТАСС обратилось в генеральное консульство РФ.

Ранее полиция Шри-Ланки задержала двоих россиян 2007 и 2003 годов рождения по подозрению в незаконной ловле ящериц. По данным вице-президента ЕКЦС Ивана Мельникова, при проведении допроса несовершеннолетнего не присутствовал опекун, молодым людям не были предоставлены квалифицированные переводчик и адвокат, кроме того, их поместили в СИЗО без решения суда на пять суток.

Позже их отпустили под личное поручительство. Теперь им предстоит периодически отмечаться в местной полиции. Это стало возможным благодаря усилиям их родителей, правозащитников, дипломатов, а также вниманию со стороны СМИ.