Польша с 17 сентября запрещает въезд в страну зарегистрированных в РФ автомобилей

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Власти Польши приняли решение с 17 сентября запретить въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей, сообщил журналистам глава МВД республики Мариуш Каминьский.

По его словам, запрет вступит в силу в полночь.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

Власти Финляндии приняли решение с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированных в РФ легковых автомобилей. Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.

До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва.

Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российской регистрацией