В ГД подготовят проект о наказании до 8 лет за попытку сорвать выборы общеопасным способом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроект, предусматривающий наказание до восьми лет лишения свободы за попытку сорвать проведение выборов общеопасным способом, будет подготовлен в Госдуме ближайшие дни. Об этом заявила член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Яна Лантратова.

"Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом", – приводит ее слова ТАСС.

По ее мнению, те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, которое противостоит РФ в период ведения боевых действий, должны нести более суровую ответственность. Депутат предлагает установить в подобных случаях высокие сроки лишения свободы – от пяти до восьми лет.

Лантратова уточнила, что соответствующий законопроект она с коллегами по партии "Справедливая Россия – За правду" подготовит и внесет в ближайшие дни.

Ранее на избирательных участках произошло несколько инцидентов с поджогами и порчей ящиков для голосования. Так, на одном из избирательных участков в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

В ЦИК, в свою очередь, призвали участковые избирательные комиссии усилить охраны ящиков.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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