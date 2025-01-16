Губернатор Севастополя Развожаев попросил включить город в зону федеральной ЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о необходимости включения города в зону действия режима ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море, передает RT со ссылкой на телеграм-канал губернатора.

"Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера", – отметил Развожаев.

Он добавил, что городу будет необходима помощь из федерального бюджета, чтобы возместить требуемые средства на утилизацию отходов.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

Комиссия заявила о намерении создать постоянный оперштаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута на Кубани.

