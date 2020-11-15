Трамп написал о победе Байдена в Twitter

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что выборы президента США были сфальсифицированы. Это, по его мнению, и стало причиной победы Джозефа Байдена. Такое мнение Трамп выразил в Twitter.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены наблюдатели (от республиканцев), голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией и ужасным оборудованием", – высказался Трамп.

Например, он подавал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Позднее Трамп заявил о победе в данном штате. Он подчеркнул, что лидерство связано с тем, что его сторонникам не дали просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.

Также он просил остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия. Он назвал это "пустой тратой времени" и призвал дождаться сверки подписей.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

