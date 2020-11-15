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В мире

14:16

После столкновений между демонстрантами в Вашингтоне задержали 20 человек – СМИ

за рубежом происшествия

Фото: AP/Julio Cortez

В Вашингтоне в результате столкновений на демонстрации задержали порядка 20 человек. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Накануне вечером, 14 ноября, в городе состоялся митинг в поддержку Дональда Трампа. Позднее на улицы вышли и его противники.

По данным газеты, в результате столкновений один человек получил ножевое ранение и был госпитализирован. Также травмы получили двое полицейских.

Для сдерживания демонстрантов сотрудники полиции применяли перцовые баллончики. У некоторых участников были обнаружены дубинки. Огнестрельное оружие имели при себе четверо задержанных.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

Ранее Дональд Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Позднее Трамп сообщил о победе на президентских выборах в данном штате.

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