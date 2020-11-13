Байден победил в колеблющемся штате Аризона – СМИ

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Кандидат в президенты США Джозеф Байден одержал победу на выборах в колеблющемся штате Аризона, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, за Байдена при обработке 99% бюллетеней проголосовали 49,9% избирателей, за действующего президента США Дональда Трампа – 49,1%. Разница между двумя кандидатами составляет свыше 11 тысяч голосов.

Ранее Байден заявил, что одержал победу на выборах в президенты США. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства. Позднее он обратился к народу, заявив, что намерен вернуть уважение к Соединенным Штатам на международной арене.

По словам политика, "народ сказал свое слово", в результате чего демократы "добились уверенной победы на выборах", получив рекордные 74 миллиона голосов. Он выразил уверенность в том, что США могут быть "ориентиром для всего мира", а также заявил о работе над искоренением системного расизма в стране.

Дональд Трамп заявил о своей намеренности отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах. Ранее он заявил, что одержал победу на выборах, обойдя соперника "с большим перевесом". Выборы президента США прошли 3 ноября.

