РФ призывает Литву не препятствовать оплате транзита в Калининград – поверенный в делах РФ

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Россия призывает Литву прекратить заниматься созданием искусственных препятствий для оплаты грузового транзита в Калининградскую область, заявил временный поверенный в делах РФ в республике Сергей Рябоконь.
Так он прокомментировал решение литовского "Шауляй банка" прекратить проведение операций в рублях.
"Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными", – сказал Рябоконь в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Москва надеется, что Вильнюс получит внушение и ситуация с транзитом стабилизируется.
Ранее литовский "Шяуляй-банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил операции в рублях.
Посол России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что обслуживающий весь транзит в Калининградскую область литовский "Шяуляй банк" с 1 сентября прекратит проведение банковских операций с РФ. Он отметил, что данный шаг является вторым ударом по железнодорожному транзиту в регион.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов тогда заявил, что Вильнюс замкнул все платежи российских операторов только на этот банк, поэтому теперь оплата транзита станет невозможной, а Литва может отказаться его пропускать.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.
Тем не менее 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля Литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.
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