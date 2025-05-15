15 мая, 14:05Политика
Лавров назвал Зеленского жалким человеком из-за требования к Путину приехать в Стамбул
Фото: 123RF/wladyslawmus
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского жалким человеком в ответ на требование последнего о личном участии Владимира Путина в переговорах по Украине в Стамбуле, передает ТАСС.
По словам Лаврова, всем очевидно, что российский лидер не сможет посетить встречу, кроме Зеленского и тех, кто им управляет.
В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала Зеленского клоуном и неудачником за его заявление о "бутафорном" уровне российской делегации на встрече в Стамбуле. Она возмутилась его высказываниями, отметив, что глава киевского режима, придя к власти благодаря технологиям и инвестициям, не имеет права сомневаться в профессионализме.
Российско-украинские переговоры состоятся во второй половине дня четверга, 15 мая. Они пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче.
Путин не будет присутствовать на встрече, поскольку у российского лидера на этот день запланированы рабочие встречи. Однако неизвестно, где именно они пройдут.
При этом не подтверждено участие и самого Зеленского. По словам украинского президента, это станет известно после его разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
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