Лавров назвал Зеленского жалким человеком из-за требования к Путину приехать в Стамбул

Фото: 123RF/wladyslawmus

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского жалким человеком в ответ на требование последнего о личном участии Владимира Путина в переговорах по Украине в Стамбуле, передает ТАСС.

По словам Лаврова, всем очевидно, что российский лидер не сможет посетить встречу, кроме Зеленского и тех, кто им управляет.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала Зеленского клоуном и неудачником за его заявление о "бутафорном" уровне российской делегации на встрече в Стамбуле. Она возмутилась его высказываниями, отметив, что глава киевского режима, придя к власти благодаря технологиям и инвестициям, не имеет права сомневаться в профессионализме.

Российско-украинские переговоры состоятся во второй половине дня четверга, 15 мая. Они пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче.

Путин не будет присутствовать на встрече, поскольку у российского лидера на этот день запланированы рабочие встречи. Однако неизвестно, где именно они пройдут.

При этом не подтверждено участие и самого Зеленского. По словам украинского президента, это станет известно после его разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

