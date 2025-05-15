RT News: Эрдоган не встретил Зеленского после его прибытия в Турцию

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не встретил главу Украины Владимира Зеленского лично после его прибытия в Анкару. Об этом сообщает телеграм-канал RT News.

"Зеленский прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом. Кстати, турецкий лидер не был в аэропорту", – указывается в материале.

Самолет Зеленского прилетел около 12:20 по московскому времени. Его встретили украинские и турецкие политики, включая главу МИД Украины Андрея Сибигу.

По прибытии в Анкару Зеленский рассказал, что украинская делегация на переговорах в Турции сформирована на высшем уровне. В ее состав вошли представители министерства иностранных дел, администрации президента, военного командования и всех разведывательных структур Украины.

При этом, как отмечает радио КП со ссылкой на Responsible Statecraft, позиция Киева на переговорах окажется хуже, чем в 2022 году. По информации издания, поддержка Запада уже не та, какой была раньше, а Москва продолжает освобождать все больше территорий в зоне спецоперации.

"Украина примет участие в переговорах в Стамбуле в более слабой позиции", – говорится в сообщении.

Переговоры пройдут 15 мая в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Они начнутся во второй половине дня.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

