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Китай призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности
Фото: depositphotos/jackmalipan
Китай призывает все стороны ближневосточного конфликта к максимальной сдержанности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление постпреда КНР при ООН Дай Бина в ходе заседания Совбеза всемирной организации.
Дипломат посоветовал странам разрешать свои споры и противоречния в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
Бин добавил, что единственным способом урегулировать палестино-израильский конфликт и покончить с "порочным кругом насилия" является двухгосударственное решение.
13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону еврейского государства. Кроме того, во время атаки использовались баллистические ракеты.
В МИД Ирана уточнили, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля.
Лидеры стран группы "Большой семерки" (G7) выразили солидарность и поддержку Израилю. Они пригрозили принять меры при продолжении дестабилизирующих иранских действий.
Россияне не обращались в посольство РФ в Тель-Авиве после ночной атаки на Израиль