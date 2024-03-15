Россиян предупредили об уголовном сроке до 5 лет за воспрепятствование выборам

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Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий может грозить пятью годами лишения свободы. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.

Он рассказал, что последствия ранее произошедших инцидентов, в частности попытка поджога участка и порча ящика для голосования, уже устранены. Сейчас на местах работают сотрудники полиции.

"Стоит упомянуть, что, даже если эти действия, по предположению правоохранителей, будут трактованы по статье 141 Уголовного кодекса РФ, наказание за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий составляет от трех до пяти лет, что тоже серьезно", – отметил Асафов.

Ранее на избирательных участках произошло несколько инцидентов. После этого ЦИК попросил участковые избирательные комиссии усилить охраны ящиков, а глава комиссии Элла Памфилова назвала совершивших подобное "подонками".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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