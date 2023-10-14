В КНР заявили о готовности работать над возвратом мирного процесса на Ближнем Востоке

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Китай готов прилагать усилия для возврата мирного процесса на Ближнем Востоке на верный путь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального посланника правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюня.

"Китай выступает в поддержку того, чтобы Лига арабских государств играла важную роль в палестинском вопросе. Китай в дальнейшем готов поддерживать взаимодействие и координацию с Лигой арабских государств и арабскими странами, продолжать работать с соответствующими сторонами", – отметил он.

По словам дипломата, Пекин будет оказывать гуманитарную поддержку Палестине.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.

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