Армия Израиля уничтожила десятки боевиков ХАМАС в секторе Газа

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Истребители ЦАХАЛ ударили по множеству целей в секторе Газа, уничтожив десятки боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем в телеграм-канале.

Израильские военные уточнили, что их истребители наносили широкомасштабные удары накануне вечером. В результате удалось ликвидировать террористов элитного подразделения "Нухба". Утверждается, что это была одна из ведущих сил, руководивших проникновением в Израиль.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.

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