Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Фото: depositphotos/trekandshoot

В ночь на 14 октября израильские военнослужащие нанесли удар по объекту группировки "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ заявили, что удар был нанесен в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов на территорию Израиля и обстрел израильской армии при помощи беспилотников.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек. Число погибших палестинцев в результате ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 1,9 тысячи человек, включая 614 детей.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву