Хуситы заявили о готовности участвовать в военных действиях на стороне Палестины – СМИ

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Группировка "Ансар Алла" (хуситы) заявила о своей готовности принять реальное участие в боевых действиях на стороне Палестины. Об этом сообщает телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя группировки.

В пятницу, 13 октября, в столице Йемена Сане и ряде провинций страны, которые находятся под контролем "Ансар Алла", прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев.

По словам представителя группировки, США являются главным сторонником и спонсором "сионистского образования", а Великобритания и прочие страны Запада причастны к преступлениям против народа Палестины.

Он также осудил позицию некоторых арабских стран во главе с ОАЭ, Саудовской Аравией и Бахрейном, которые установили отношения с Израилем или обсуждали их установление. Таким образом они поощряли Тель-Авив в его агрессии против палестинского народа, считает представитель хуситов.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек. Число погибших палестинцев в результате ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 1,9 тысячи человек, включая 614 детей.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа