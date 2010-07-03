Фото: телеграм-канал Daily Storm

Всего тысяча человек пришла на несанкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Несогласованный митинг прошел 14 июля на Пушкинской площади. По данным городского главка, основная часть пришедших – сотрудники штабов кандидатов, не собравших подписи. Участие приняли не только москвичи, но и жители соседних стран.

Видео: телеканал "Дождь"

У здания Мосгоризбиркома задержано более 25 человек, передает ТАСС . Участники акции попытались разбить палаточный лагерь. На законные требования полицейских о прекращении противоправных действий они не реагировали. За административные правонарушения людей задержали, в том числе ряд организаторов митинга. Их доставляют в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Ранее МГИК отказал нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в регистрации. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

В частности, у Любови Соболь было отказано в регистрации кандидатов из-за превышения допустимого числа недействительных подписей. "Брак" составил 14,67% при допустимом пороге в 10%.

Всех несогласных с результатами проверки подписей кандидатов призвали прийти на заседания окружных избирательных комиссий и отстоять свою правоту в рамках закона. В Мосгоризбиркоме добавили, что рабочая группа комиссий трактует сомнения в пользу кандидата.

По словам председателя МГИК Валентина Горбунова, кандидаты, которым откажут в регистрации, имеют право обжаловать решение.

Итоги выдвижения и регистрации кандидатов станут известны 17 июля.