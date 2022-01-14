В Белом доме считают, что угроза военного вторжения РФ на Украину остается высокой

Фото: depositphotos/Frankljunior
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что угроза военного вторжения России на Украину остается высокой. Об этом пишет ТАСС.
По словам Салливана, разведка США пока не сделала окончательных выводов на данную тему.
В своем заявлении на брифинге представитель Белого дома также сообщил, что санкции против России являются лишь частью доступных мер воздействия.
"Санкции – лишь одна часть от того <...>, что мы будем делать в случае потенциального вторжения России на Украину", – подтвердил Салливан.
Помощник американского президента добавил, что меры воздействия могут затрагивать интересы и возможности России в сфере безопасности.
Ранее в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча, которая продлилась больше четырех часов, была посвящена российским инициативам по гарантиям безопасности. В ходе нее стороны высказали заинтересованность в возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, а также в развитии гражданских и военных каналов коммуникации.
До этого в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачными переговоры с США. Он заявил, что Москва крайне негативно относится к проекту новых антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. По словам Пескова, это затрудняет ход переговоров.
Путин не исключил подготовки Украиной военной операции против Донбасса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: