Государственный визит Токаева в Россию завершен

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию завершился. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В аэропорту Внуково Токаева провожал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица.

Президент Казахстана находился с официальным визитом в России с 11 ноября. В ходе встречи с Владимиром Путиным стороны обсудили международную обстановку и вопросы сотрудничества между странами.

По результатам переговоров оба лидера подписали меморандум о создании совместных образовательных учреждений. Также президенты подписали Декларацию о стратегическом партнерстве России и Казахстана.

Кроме того, Токаев направил приглашение Путину посетить с официальным визитом Казахстан в 2026 году. Президенты тепло попрощались после концерта в Большом театре.