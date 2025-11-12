Путин и Токаев тепло попрощались после переговоров

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло попрощались после концерта в Большом театре, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев прибыл в Россию с официальным визитом 11 ноября. Главы двух государств обсудили ситуацию в мире и сотрудничество двух стран.

Казахстанский президент пригласил Путина с официальным визитом в республику в следующем году.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о создании совместных образовательных учреждений на территориях обоих государств. Кроме того, лидеры скрепили подписями Декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном.

Также главы министерств иностранных дел обменялись нотами об учреждении российского консульства в Актау. Помимо этого, Москва и Астана договорились о завозе амурских тигров в Казахстан.