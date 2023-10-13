Бывший премьер Израиля Беннет возмутился вопросом ведущего о судьбе детей в Газе

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Бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета возмутил вопрос ведущего телеканала Sky News о судьбе палестинских детей, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.

"Вы серьезно задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?" – ответил политик в прямом эфире телеканала.

По его словам, Израиль не собирается обеспечивать водой и электричеством своего врага, однако не имеет ничего против, если какая-либо из стран мира захочет заняться этим.

Беннет добавил, что армия Израиля не наносит удары по мирным жителям. Он отметил, что если боевики ХАМАС будут использовать мирных палестинцев в качестве живого щита, то это останется на ответственности группировки.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Запад никак не комментирует отсутствие продуктов питания и воды в секторе Газа. По словам турецкого лидера, это противоречит правам человека.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился после того, как 7 октября сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону Израиля. Еврейское государство в ответ на это начало против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным, количество погибших жителей Израиля в результате нападения группировки ХАМАС превысило 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев от ответных ударов израильской армии достигло 1 537 человек.

Руководитель оборонного ведомства Израиля Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. В частности, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа