Трамп желает отставки премьер-министра Израиля Нетаньяху – СМИ

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил своим сторонникам, что хочет отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на источники в окружении политика.

Уточняется, что подобную позицию Трамп высказывал во время телефонных разговоров со спонсорами и сторонниками республиканцев, которые хотят знать, как он будет себя вести в ситуации вокруг Израиля в случае победы на американских выборах.

По словам источников, в ходе частных бесед бывший американский лидер необычно долгое время агрессивно ругал Нетаньяху. Журналисты считают, что таким образом экс-президент США может мстить Нетаньяху за то, что тот не поддержал в 2020 году тезис Трампа о мошенническом характере американских выборов.

Кроме того, во время разговоров со сторонниками Дональд Трамп высказывал идеи о прекращении любой помощи Палестине и призывах к другим странам поступить так же.

Ранее Трамп заявил, что слабость США стала причиной атаки палестинских радикалов на Израиль. Политик утверждает, что военные действия начались из-за отношения мирового сообщества к Штатам.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.