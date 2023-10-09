Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев

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Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, обратил внимание на то, что палестинцы вооружены американскими автоматами M4. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп-младший таким образом прокомментировал видео от Sky News, где палестинцы на Западном берегу радовались началу боевых действий ХАМАС против Израиля, держа в руках автоматы и стреляя в воздух.

"Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке", – заявил он.



Трамп-младший также задался вопросом, не могут ли эти автоматы быть из числа тех, что США бросили при отступлении из Афганистана.

15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну. Уже 30 августа Соединенные Штаты заявили о полном выводе войск из Афганистана.

Тогда же Джо Байден отметил, что уход США является символом завершения эры попыток переустройства других государств силовым путем.

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